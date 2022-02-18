О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин

В Баку задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин В Баку задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин.
Происшествия
18 февраля 2022 г. 11:13
В Баку задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин

В Баку задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Наримановского района Баку.

18 февраля около 01:00 ночи в районную прокуратуру поступила информация о том, что на территории Наримановского района от полученных ножевых ранений скончались Шахин Байрамов, 1990 года рождения, и Фарид Алирзаев, 1992 года рождения.

Сотрудники прокуратуры и полиции с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия и тела.

По данному факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.7 (убийство двух и более лиц) и 221.3 (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса АР.

В результате проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого задержан и привлечен к следствию Нурани Мамедов.

В настоящее время по уголовному делу проводится полное, всестороннее и объективное расследование, продолжаются необходимые оперативно- следственные мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых лиц и привлечение их к ответственности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda iki nəfərin qətlində şübhəli bilinən şəxs tutulub

Самое читаемое

В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
В марте в Азербайджане девять дней будут нерабочими
16 февраля 2022 г. 09:39
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
В Азербайджане отпуск для работников станет обязательным
11 февраля 2022 г. 12:41
Землетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
ФотоЗемлетрясение в Армении вызвало разрушения, жители покинули свои дома
14 февраля 2022 г. 04:50
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
В Азербайджане 67 тыс. граждан в возрасте 65 лет и старше работают по трудовым договорам
11 февраля 2022 г. 12:11
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
В Азербайджан разрешен въезд-выезд воздушным транспортом гражданам еще нескольких стран
15 февраля 2022 г. 20:30
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46
В Грузии произошло сильное землетрясение
В Грузии произошло сильное землетрясение
13 февраля 2022 г. 22:38
На праздник Новруз автобусные рейсы из Баку в Шушу будут курсировать ежедневно
На праздник Новруз автобусные рейсы из Баку в Шушу будут курсировать ежедневно
11 февраля 2022 г. 11:45
Рамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
ВидеоРамиз Мехтиев: Все это пустые разговоры
15 февраля 2022 г. 20:17
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
Пекин-2022: Французская лыжница получила серьезную травму
15 февраля 2022 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi