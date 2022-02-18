В Баку задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин

В Баку задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин.

В Баку задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Наримановского района Баку.

18 февраля около 01:00 ночи в районную прокуратуру поступила информация о том, что на территории Наримановского района от полученных ножевых ранений скончались Шахин Байрамов, 1990 года рождения, и Фарид Алирзаев, 1992 года рождения.

Сотрудники прокуратуры и полиции с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия и тела.

По данному факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.7 (убийство двух и более лиц) и 221.3 (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса АР.

В результате проведенных неотложных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого задержан и привлечен к следствию Нурани Мамедов.

В настоящее время по уголовному делу проводится полное, всестороннее и объективное расследование, продолжаются необходимые оперативно- следственные мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых лиц и привлечение их к ответственности.