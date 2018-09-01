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    В Баку задержан мужчина, убивший женщину и ее дочь в Джалилабадском районе

    Расследование по факту продолжается
    © Report

    Джалилабад. 1 сентября. REPORT.AZ/ Убивший в Джалилабадском районе женщину и ее дочь был задержан.

    Как сообщает муганское бюро Report, подозреваемый в убийстве жителей села Гаразенджир Фирузы Аскеровой 1932 г.р. и ее дочери Санубер Аскреровой 1972 г.р. житель того же села Яшар Байрамов 1984 г.р. был задержан.

    Согласно информации, ранее судимый Я.Байрамов вчера вечером на территории города Баку был задержан сотрудниками Джалилабадского районного отделения полиции и передан следствию.

    Расследование по факту продолжается.

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