В Баку задержан мужчина, совершавший в отношении малолетних девочек действия сексуального характера - ФОТО

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции был задержан житель столицы Амиль Пашаев, подозреваемый в нападении на территории района в различное время на двух женщин и укравший сумки потерпевших.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, во время расследования стало известно, что в июне близ станции метро "Ахмедлы" он вел слежку за случайно встреченными женщинами и, уличив благоприятный момент, выкрал у них сумочки, после чего скрылся с места преступления. Отметим, что в одной из украденных сумок было 120 манатов.

Во время следствия подозрительное поведение А.Пашаева породило в сотрудниках полиции подозрения о его причастности к другим преступлениям. В результате дополнительных следственно-оперативных мероприятий в связи с подозрениями было установлено, что с декабря 2017 года до момента задержания на территории Хатаинского района он совершил действия сексуального характера в отношении 4 малолетних девочек. Преследующий девочек в основном 10-15 лет, А.Пашаев нападал на них на пролетах между этажами зданий и совершал действия сексуального характера.

По факту в следственном отделе Хатаинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Сотрудники полиции не исключают, что А.Пашаев совершал аналогичные деяния в других районах столицы. Лиц, пострадавших от его действий и не обратившихся до сих пор в полицию, просят обратиться в call-центр 102 МВД или в Хатаинское районное управление полиции.