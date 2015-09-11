 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку задержан мужчина, присвоивший путем мошенничества 12 000 манатов

    По факту ведется расследование

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, присвоивший путем мошенничества 12 000 манатов. Как сообщает Report, информация об этом опубликована на сайте министерства внутренних дел (МВД).

    Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 25-го отделения полиции Низаминского районного отделения полиции, задержан житель города Баку Эльхан Сулейманзаде, присвоивший 2 июня 12 000 манатов, принадлежащие Адилю Гурбанову. 

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi