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В Баку за нелегальную миграцию задержан 21 иностранец

В Баку за нелегальную миграцию задержан 21 иностранец Сотрудники Управления по борьбе с нелегальной миграцией МВД задержали 21 иностранца за нарушение требований миграционного законодательства.
Происшествия
18 апреля 2024 г. 13:21
В Баку за нелегальную миграцию задержан 21 иностранец

Сотрудники Управления по борьбе с нелегальной миграцией МВД задержали 21 иностранца за нарушение требований миграционного законодательства.

Как сообщили Report в МВД, все задержанные являются гражданами различных стран.

Выявлено, что они стали жертвами мошенников, обещавших за определенную сумму помочь им нелегально уехать в страны Европы, в частности в Польшу, транзитом через Азербайджан. В отношении задержанных составлены административные протоколы.

Также ведется расследование в отношении Э.Джамалова, подозреваемого в обмане иностранцев.

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Версия на азербайджанском языке Polis Bakıda qanunsuz miqrasiyaya qarşı tədbirlər həyata keçirib, 21 əcnəbi saxlanılıb

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