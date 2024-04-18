В Баку за нелегальную миграцию задержан 21 иностранец

Сотрудники Управления по борьбе с нелегальной миграцией МВД задержали 21 иностранца за нарушение требований миграционного законодательства.

Сотрудники Управления по борьбе с нелегальной миграцией МВД задержали 21 иностранца за нарушение требований миграционного законодательства.

Как сообщили Report в МВД, все задержанные являются гражданами различных стран.

Выявлено, что они стали жертвами мошенников, обещавших за определенную сумму помочь им нелегально уехать в страны Европы, в частности в Польшу, транзитом через Азербайджан. В отношении задержанных составлены административные протоколы.

Также ведется расследование в отношении Э.Джамалова, подозреваемого в обмане иностранцев.