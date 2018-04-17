В Баку вынесен приговор мужчине, убившему бомжа из-за матча "Барселоны"

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в совершении убийства Садига Нехматова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмайлова обвиняемому был зачитан приговор.

По приговору суда, он был лишен свободы сроком на 12 лет.

Отметим, что убийство было совершено в ноябре прошлого года в Сураханском районе Баку. Так, в поселке Амирджан Захир Гаджиагаев 1965 г.р. был убит ножом своим знакомым С.Нехматовым 1981 г.р.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры, был задержан С.Нехматов, подозреваемый в совершении преступления на почве конфликта.

С.Нехматов заявил, что считает себя виновным по предъявленному обвинению. По его словам, он является футбольным болельщиком: "Захир также любил смотреть футбол. Бывало, мы вместе смотрели матчи. В тот день была игра клуба "Барселона". Я тоже хотел посмотреть этот матч. Разозлился на то, что Захир унес из дома телевизор. Потом я узнал, что он продал телевизор. Я взял нож и вышел во двор. Рядом с ним был Фейруз. Мы сначала поговорили с Захиром. Он выругался и я ударил его ножом".

Отметим, что С.Нехматов обвиняется по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, что убитый З.Гаджиагаев был ранее судим. Он раньше вел бродяжнический образ жизни.