В Баку вынесен приговор гражданину Беларуси

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Сахиба Бабаева, обвиняемого в убийстве жены на почве ревности.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Сахиба Бабаева, обвиняемого в убийстве жены на почве ревности.

Как сообщает Report, приговор был зачитан на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова.

Согласно приговору, преступление было совершено в состоянии аффекта. Обвиняемому назначено принудительное лечение. После вступления приговора в законную силу обвиняемый будет помещен в психиатрическую лечебницу.

Отметим, что инцидент произошел 4 марта прошлого года примерно в 20:00. Гражданин Беларуси Сахиб Бабаев 1963 года рождения на почве ревности поссорился со своей супругой - гражданкой России Эльнарой Агарзаевой 1985 года рождения. Во время спора он ударил супругу кулаком по лицу и рассек ей губу, а потом принялся оскорблять и, схватив кухонный нож, нанес женщине несколько ударов.

Сахибу Бабаеву предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.