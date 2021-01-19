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В Баку вынесен приговор гражданину Беларуси 

В Баку вынесен приговор гражданину Беларуси  В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Сахиба Бабаева, обвиняемого в убийстве жены на почве ревности.
Происшествия
19 января 2021 г. 15:05
В Баку вынесен приговор гражданину Беларуси 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Сахиба Бабаева, обвиняемого в убийстве жены на почве ревности.

Как сообщает Report, приговор был зачитан на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова.

Согласно приговору, преступление было совершено в состоянии аффекта. Обвиняемому назначено принудительное лечение. После вступления приговора в законную силу обвиняемый будет помещен в психиатрическую лечебницу.

Отметим, что инцидент произошел 4 марта прошлого года примерно в 20:00. Гражданин Беларуси Сахиб Бабаев 1963 года рождения на почве ревности поссорился со своей супругой - гражданкой России Эльнарой Агарзаевой 1985 года рождения. Во время спора он ударил супругу кулаком по лицу и рассек ей губу, а потом принялся оскорблять и, схватив кухонный нож, нанес женщине несколько ударов.

Сахибу Бабаеву предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Belarus vətəndaşına hökm oxunub

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