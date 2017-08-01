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    В Баку во время аварии беременная женщина потеряла ребенка - ФОТО

    Авария произошла на улице Хана Шушинского© Foto: Report.az

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Во время аварии в Насиминском районе Баку беременная женщина потеряла ребенка.

    Как сообщает Report, авария произошла на улице Хана Шушинского.

    Автомобиль марки "ВАЗ-2107" под управлением Ахмедова Мансура осуществлял поворот, в это время в него въехал двигавшийся следом автомобиль марки Range Rover. От силы удара находящаяся в "ВАЗ-2107" Ланских Елена Александровна получила травмы и была доставлена в гинекологическое отделение Клинического медцентра №1. Стало известно, что во время аварии беременная женщина получила сильный удар в область живота и потерла своего ребенка.

    Факт расследуется Насиминским районным управлением полиции.

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