В Баку владелец кафе пропал без вести

В Баку пропал без вести 34-летний мужчина.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории Бинагадинского района.

Житель Сабунчинского района Сеидага Велиев 18 сентября обратился в 6-е отделение полиции Бинагадинского РУП с заявлением о пропаже сына Амишаги Велиева 1985 г.р.

Мужчина сообщил, что проживающий с ним по одному адресу сын 9 июля в 10:40 вышел из дома, сказав что направляется в кафе "Замбаг" (владельцем которого является) в поселке Баладжары Бинагадинского района, и не вернулся.

По факту в 6-ом отделении Бинагадинского РУП ведется расследование.