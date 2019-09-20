В Баку в отношении трех человек совершено мошенничество на 39 500 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

По информации, обратившись в июле текущего года в Наримановское РУП, жители Баку И.Агаев и Э.Ахундзаде заявили, что были обмануты неким Фирдовси, который в общей сложности взял у них 34 500 манатов.

В результате оперативных мероприятий сотрудников полиции, подозреваемый в мошенничестве Ф.Алекперов был задержан.

В ходе расследований выяснилось, что обманув в октябре 2013 года жительницу столицы, он также присвоил 5 000 манатов.