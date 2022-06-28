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В Баку в каменном карьере трагически погиб рабочий

В Баку в каменном карьере трагически погиб рабочий В каменном карьере, расположенном на территории поселка Гюздек Гарадагского района Баку, произошел несчастный случай.
Происшествия
28 июня 2022 г. 10:10
В Баку в каменном карьере трагически погиб рабочий

В каменном карьере, расположенном на территории поселка Гюздек Гарадагского района Баку, произошел несчастный случай.

Об этом сообщает Report со ссылкой на районную прокуратуру.

По информации, Джошгун Сафаров, 1973 года рождения, во время работы в карьере попал под комбайн, и получил телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчина умер на месте.

По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса АР.

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