В Баку в хлебе нашли болт - ФОТО

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Житель Баку Мушвиг Новрузов обнаружил в купленном хлебе болт. Об этом Report сообщил сам М.Новрузов.

По его словам, диетический хлеб он купил на рынке на территории 8 км Низаминского района: "Придя домой, я обнаружил в продающемся за 10 гяп. диетическом хлебе болт".

В связи с данным вопросом ИА Report обратилось к пресс-секретарю Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Фазилю Талыблы, который заявил о приостановке Службой госконтроля при комитете проверок по соответствующему указу президента: "Тем не менее, предприниматели должны быть внимательны в данном вопросе. В то же время, потребители должны серьезно отнестись к защите своих прав".

Официальный представитель комитета добавил, что несмотря на прекращение проверок, качество продукции проверяется в лабораторных условиях: "Гражданин может принести нам хлеб, и мы приступим к расследованию, отправив его в лабораторию. Мы можем выяснить, как болт попал в хлеб и при каких условиях его выставили на продажу. В случае подтверждения факта, предприниматель должен быть наказан".