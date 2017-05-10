В Баку в принадлежащем компании автомобиле был обнаружен пистолет и 83 тыс. манатов

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Баку в принадлежащем компании автомобиле был обнаружен пистолет и 83 400 манатов.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован на территории поселка Локбатан Гарадагского района столицы.

Так, на данной территории сотрудниками правоохранительных органов был остановлен автомобиль марки “Mercedes”, управляемый жителем города Баку Туралом Самедовым 1979 г.р. В ходе осмотра в автомобиле были обнаружены 83 400 манатов и пневматический пистолет марки "Voltran-Major".

В ходе предварительного расследования выяснилось, что автомобиль принадлежит ООО "Karvan Group", которая занимается арендой транспортных средств.

По факту продолжаются расследования.