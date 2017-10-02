В Баку украден барельеф драматургу Исламу Сафарли

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Баку украден барельеф поэту-драматургу, заслуженному деятелю искусств Исламу Сафарли.

Как сообщает Report, в связи с этим сын драматурга обратился в Сабаильскую районную прокуратуру.

В своем обращении он отметил, что барельеф Исламу Сафарли, находившийся на территории Сабаильского района, исчез при неизвестных обстоятельствах.

По факту ведется расследование.

Отметим, что Ислам Сафарли родился в 1923 году в Нахчыване, скончался 6 ноября 1974 года в Баку и был похоронен на Аллее почетного захоронения. Были поставлены его произведения "Глазной врач", "Сердце матери", "Перекресток", "Добро и зло", "Легенда о Дадагюнаше", они завоевали зрительскую симпатию.