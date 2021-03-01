В Баку убит 22-летний парень, убийца разыскивается

1 марта около 13 часов в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении тела Насибова Бахтияра Али оглу (1999 г.р.) со следами телесных повреждений перед зданием по адресу Хатаинский район, улица Н.Туси, 18.

1 марта около 13 часов в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении тела Насибова Бахтияра Али оглу (1999 г.р.) со следами телесных повреждений перед зданием по адресу Хатаинский район, улица Н.Туси, 18.

Как сообщили Report в Хатаинской районной прокуратуре, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия и трупа.

Предварительное расследование выявило обоснованные подозрения в том, что житель Баку Аббасов Али Аллахверди оглу (2002 г.р.) во время ссоры, возникшей между ними на почве личных отношений, нанес Бахтияру Насибову ножевое ранение в левую часть груди и умышленно убил последнего.

По данному факту прокуратурой Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время продолжаются интенсивные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению местонахождения Али Аббасова и его задержанию в качестве подозреваемого.