В Баку обвиняемая в мошенничестве супруга бизнесмена арестована в зале суда

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по уголовному делу Теймины Абдуллаевой, обвиняемой в фальсификации документов и мошенничестве.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой был зачитан приговор.

Т. Абдуллаева была приговорена к 8 годам лишения свободы. Она была арестована в зале суда.

Прокурор потребовал приговорить Т. Абдуллаеву к 9 годам лишения свободы.

Отметим, что Т. Абдуллаева была задержана сотрудниками полиции 21 июня прошлого года, в ее отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело в отношении Т. Абдуллаевой началось по жалобе ее супруга, бизнесмена Барата Абдуллаева. В своей жалобе Б. Абдуллаев отмечал, что его жена Т. Абдуллаева с целью заполучить деньги от продажи нажитой в совместном браке жилой площади, путем фальсификации получила новое удостоверение личности. После этого, она, воспользовавшись этим документом, за 250 000 манатов оформила данную квартиру на другого человека, при этом нанесла ему ущерб в размере 890 000 манатов.