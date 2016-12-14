В Баку студент получил ножевые ранения во время занятий - ФОТО

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Баку студент получил ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Бакинском профтехлицее №15 в поселке Забрат Сабунчинского района.

Так, студент 2-го курса лицея 18-летний Орхан Сафаров нанес два ножевых ранения студенту 3-го курса 24-летнему Мирдамету Зейналову.

Пострадавший был доставлен сотрудниками скорой и неотложной медицинской помощи в Городскую клиническую больницу № 3.

В интервью Report директор Бакинского профтехлицея №15 Гурбанова Рена Сулейман гызы заявила, что инцидент произошел на перемене после второго урока: "Мирдамет зашел в класс Орхана и попросил не шуметь. Недовольный подобным поведением Орхан на следующий день пришел на занятия с взятым из дома ножом и нанес Мирдамету ранения в спину и ногу. Подобное в нашем лицее происходит впервые. Мы позвали скорую помощь и Мирдамета Зейналова увезли в больницу".

О.Сафаров добровольно сдался в 15-ое отделение полиции Сабунчинского РУП.

По факту в Сабунчинском РУП ведется расследование.