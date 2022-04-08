В Баку совершены квартирные кражи на 15 тыс. манатов

В Баку совершены квартирные кражи на 15 тыс. манатов.

В Баку совершены квартирные кражи на 15 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отдела полиции Сабунчинского районного управления полиции, был задержан житель Баку, ранее судимый Рауф Алиев, подозреваемый в краже в различное время из четырех домов в поселке Маштага денег, пяти ворот, 14 ковров, комби, радиаторов, водонагревателей, ремонтно-строительных инструментов и предметов обихода на сумму 15 тыс. манатов.

Ведется расследование.