О нас
Аудио новости

В Баку совершены квартирные кражи на 15 тыс. манатов

В Баку совершены квартирные кражи на 15 тыс. манатов В Баку совершены квартирные кражи на 15 тыс. манатов.
Происшествия
8 апреля 2022 г. 11:28
В Баку совершены квартирные кражи на 15 тыс. манатов

В Баку совершены квартирные кражи на 15 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отдела полиции Сабунчинского районного управления полиции, был задержан житель Баку, ранее судимый Рауф Алиев, подозреваемый в краже в различное время из четырех домов в поселке Маштага денег, пяти ворот, 14 ковров, комби, радиаторов, водонагревателей, ремонтно-строительных инструментов и предметов обихода на сумму 15 тыс. манатов.

Ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda evlərdən 15 min manatlıq oğurluq edilib

Другие новости из категории

В Баку задержан серийный похититель велосипедов
ФотоВ Баку задержан серийный похититель велосипедов
8 апреля 2022 г. 11:07
В Азербайджане в текущем году в ДТП погибли 183 человека
В Азербайджане в текущем году в ДТП погибли 183 человека
8 апреля 2022 г. 10:31
Сводка МВД: За минувшие сутки по горячим следам раскрыто 98 преступлений
Сводка МВД: За минувшие сутки по "горячим следам" раскрыто 98 преступлений
8 апреля 2022 г. 09:37
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 70-летнюю женщину
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 70-летнюю женщину
8 апреля 2022 г. 06:51
В Баку автомобиль врезался в препятствие, есть пострадавшие
В Баку автомобиль врезался в препятствие, есть пострадавшие
8 апреля 2022 г. 01:48
В Шабране автомобиль упал с моста, есть пострадавшие
ФотоВ Шабране автомобиль упал с моста, есть пострадавшие
7 апреля 2022 г. 23:23
Из Украины эвакуирован еще один азербайджанский водитель
Из Украины эвакуирован еще один азербайджанский водитель
7 апреля 2022 г. 20:21
В Баку владелец компании найден повешенным
В Баку владелец компании найден повешенным
7 апреля 2022 г. 14:26
В Баку обнаружен артиллерийский снаряд
ФотоВ Баку обнаружен артиллерийский снаряд
7 апреля 2022 г. 12:44
В Баку произошла цепная авария, столкнулись три автомобиля
В Баку произошла цепная авария, столкнулись три автомобиля
7 апреля 2022 г. 10:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi