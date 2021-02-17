В Баку совершена кража из книжного магазина

В Сабаильском районе Баку задержаны подозреваемые в краже из книжного магазина 1 мобильного телефона и 120 манатов.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что кражу совершили трое несовершеннолетних.
Украденный телефон был обнаружен и изъят в качестве вещественного доказательства.
Продолжается соответствующее расследование в отношении лиц, подозреваемых в краже.
Инцидент произошел в филиале сети книжных магазинов "Али и Нино" по адресу улица Зейналабдина Тагиева, 19 (площадь Фонтанов).