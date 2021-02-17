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В Баку совершена кража из книжного магазина

В Баку совершена кража из книжного магазина Продолжается соответствующее расследование в отношении лиц, подозреваемых в краже
Происшествия
17 февраля 2021 г. 11:12
В Баку совершена кража из книжного магазина
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В Сабаильском районе Баку задержаны подозреваемые в краже из книжного магазина 1 мобильного телефона и 120 манатов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что кражу совершили трое несовершеннолетних.

Украденный телефон был обнаружен и изъят в качестве вещественного доказательства.

Продолжается соответствующее расследование в отношении лиц, подозреваемых в краже.

Инцидент произошел в филиале сети книжных магазинов "Али и Нино" по адресу улица Зейналабдина Тагиева, 19 (площадь Фонтанов).

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Версия на азербайджанском языке "Əli və Nino" kitab mağazasından oğurluq edən şəxslər saxlanıldı

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