В Баку совершена кража из книжного магазина

Продолжается соответствующее расследование в отношении лиц, подозреваемых в краже

В Сабаильском районе Баку задержаны подозреваемые в краже из книжного магазина 1 мобильного телефона и 120 манатов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что кражу совершили трое несовершеннолетних.

Украденный телефон был обнаружен и изъят в качестве вещественного доказательства.

Продолжается соответствующее расследование в отношении лиц, подозреваемых в краже.

Инцидент произошел в филиале сети книжных магазинов "Али и Нино" по адресу улица Зейналабдина Тагиева, 19 (площадь Фонтанов).