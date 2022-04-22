В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид

В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства полицейским невесты.

В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства полицейским невесты.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила прокурор пресс-службы Генпрокуратуры Айнур Эфендиева.

Она отметила, что по факту в Наримановской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) УК АР.

Напомним, что убийство произошло сегодня днем на территории Наримановского района столицы.

Сотрудник Хазарского районного управления полиции Турал Асланов на почве ревности убил свою невесту Гюнай Джаббарову, а затем совершил суицид.