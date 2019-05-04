В Баку семья попала в ДТП: есть раненые - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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*** 23:27

В Сабаильском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передаёт Report, в посёлке Баил в результате столкновения двух легковых автомобилей возвращавшиеся со дня рождения три члена семьи получили ранения.

Находящийся в автомобиле с государственным номерным знаком 90-CF-723 1979-го года рождения Мурадов Шахин и 2009-го рождения Мурадов Мухаммед с закрытой черепно-мозговой травмой, 2007-го года рождения Мурадлы Зохра с диагнозом травмы живота поступили в Клинический медицинский центр №1.

Сообщается, что состояние З.Мурадлы тяжелое.