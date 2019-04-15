В Баку с птицефабрики украдено куриное мясо и куриная продукция на 170 тыс. манатов

С птицефабрики в Баку украдено куриное мясо и куриная продукция на сумму 170 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате оперативных мероприятий сотрудников 30-го отделения полиции Сураханского РУП были задержаны жители поселка Бина Э.Агаев, Х.Гасымов, М.Сеидов и С.Гусейнов, подозреваемые в краже 13 апреля в одной из птицеферм на территории поселка Говсаны куриного мяса и куриной продукции на сумму 170 тыс. манатов.