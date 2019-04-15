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В Баку с птицефабрики украдено куриное мясо и куриная продукция на 170 тыс. манатов

В Баку с птицефабрики украдено куры и куриная продукция

С птицефабрики в Баку украдено куриное мясо и куриная продукция на сумму 170 тыс. манатов. 

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана. 

В результате оперативных мероприятий сотрудников 30-го отделения полиции Сураханского РУП были задержаны жители поселка Бина Э.Агаев, Х.Гасымов, М.Сеидов и С.Гусейнов, подозреваемые в краже 13 апреля в одной из птицеферм на территории поселка Говсаны куриного мяса и куриной продукции на сумму 170 тыс. манатов. 

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