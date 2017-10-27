В Баку ранивший ножом своего знакомого из-за 40 копеек приговорен к 8 годам лишения свободы

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу Эльшана Бендалиева, обвиняемого в нанесении ножевого ранения своему знакомому из хулиганских побуждений.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова был зачитан приговор.

Э. Бендалиев по приговору суда был лишен свободы сроком на 8 лет.

Отметим, что инцидент произошел в январе 2016 года в кафе, расположенном в поселке Ени Гюнешли Сураханского района. Э. Бендалиев во время драки в кафе из хулиганских побуждений нанес своему знакомому Ядигяру Рустамову одно ножевое ранение.

Затем в отношении сбежавшего с места происшествия Э. Бендалиева не была избрана мера пресечения в виде ареста. Несколько раз он скрывался от следствия.

В своих показаниях Э. Бендалиев сказал, что совершил преступление неумышленно. Он отметил, что случайно задел ножом своего знакомого: "В кафе я попросил у него денег. У нас были очень хорошие отношения. Я взял 40 копеек. В это время нож был у меня в кармане. Нож случайно задел его".

Напомним, что Э. Бендалиев, на время начала суда находился под домашним арестом. Прокурор под предлогом того, что обвиняемый может избежать судебных заседаний попросил для него избрания меры пресечения в виде ареста.

Коллегия судей, удовлетворив ходатайство, вынесла решения об аресте Э. Бендалиева в зале суда.

Он обвиняется по статье 126.2.4 Уголовного кодекса.