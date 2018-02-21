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    В Баку рабочий повесился на стройке

    Инцидент произошел в одном из строящихся зданий в поселке Бадамдар

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе Баку зафиксирован факт суицида. Как сообщает Report, в одном из строящихся зданий в поселке Бадамдар обнаружено тело молодого парня. Как сообщает Report, им оказался 24-летний Эльхан Гасымали оглы Джаббаров.

    Известно, что он был рабочим в этом доме.

    На место происшествия прибыли сотрудники Управления полиции Сабаильского района и районной прокуратуры.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье 125.1 (доведение до самоубийства), ведется следствие.  

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