В Баку рабочий повесился на стройке

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе Баку зафиксирован факт суицида. Как сообщает Report, в одном из строящихся зданий в поселке Бадамдар обнаружено тело молодого парня. Как сообщает Report, им оказался 24-летний Эльхан Гасымали оглы Джаббаров.

Известно, что он был рабочим в этом доме.

На место происшествия прибыли сотрудники Управления полиции Сабаильского района и районной прокуратуры.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125.1 (доведение до самоубийства), ведется следствие.