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    В Баку пытавшийся покончить с собой мужчина умер спустя 9 дней

    Следствие по делу продолжается

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Баку пытавшийся покончить с собой мужчина умер спустя 9 дней.

    Как сообщает Report, 29 сентября Мирабдулла Абдуллаев (1976 г.р.), проживающий в поселке Маштага, пытался покончить с собой, выпив уксусную кислоту. 

    Он был госпитализирован в отделение токсикологии Клинического медицинского центра №1 в тяжелом состоянии.

    Несмотря на оказание медицинской помощи, М.Абдуллаев скончался 7 октября. 

    Следствие по делу продолжается.

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