Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Баку пытавшийся покончить с собой мужчина умер спустя 9 дней.

Как сообщает Report, 29 сентября Мирабдулла Абдуллаев (1976 г.р.), проживающий в поселке Маштага, пытался покончить с собой, выпив уксусную кислоту.

Он был госпитализирован в отделение токсикологии Клинического медицинского центра №1 в тяжелом состоянии.

Несмотря на оказание медицинской помощи, М.Абдуллаев скончался 7 октября.

Следствие по делу продолжается.