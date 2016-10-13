В Баку проведена операция в магазине по продаже религиозных товаров

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы провели операцию в одном из магазинов по продаже религиозных книг и товаров в поселке Ени Гюнешли Сураханского района города Баку.

Об этом Report сообщили в Сураханской районной прокуратуре.

Согласно информации, в результате были обнаружены и изъяты запрещенная литература, рубашки и головные уборы с лозунгами, пропагандирующими радикальный и религиозный экстремизм, религиозное разобщение, предназначенные для использования в церемониях Ашура.

По факту продолжается расследование в прокуратуре.