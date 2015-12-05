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    В Баку произошло тяжелое ДТП: один человек скончался, пять человек ранено

    По факту ведется расследование в Главном управлении государственной дорожной полиции

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), в поселке Алят Гарадагского района автомобиль марки Opel, управляемый жителем Тертерского района Илдырымом Бейларовым, врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль марки DAF, управляемый жителем Астаринского района Али Шукюровым. В результате аварии 6 пассажиров И. Бейларова госпитализированы в больницу. Гюльтекин Халилова, являющаяся одной из пассажирок, скончалась в больнице, остальные выписаны домой после оказания медицинской помощи. 

    По факту ведется расследование в Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП).

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