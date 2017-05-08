В Баку произошла массовая драка, 8 человек пострадали

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошла массовая драка, в результате которой 8 человек пострадали.

Как сообщает Report, драка произошла в Низаминском районе столицы на территории 8 км.

Между водителями и пассажирами автомобилей марок "Mercedes" и "Daewoo" произошла ссора, на почве того, какой автомобиль первым проедет по дороге. В это время каждая из сторон использовала в отношении друг друга нелицеприятные слова.

Спор перешел в рукопашную драку. В результате водители и пассажиры обоих автомобилей получили травмы.

Среди пострадавших: 28-летний Аллахвердиев Амиль Мурадхан оглу, 30-летний Аллахвердиев Фикрет Фарман оглу, 24-летний Аллахвердиев Эльшад Фарман оглу, 18-летний Алиев Эльвин Эльдар оглу, 26-летний Халафов Сеймур Вагиф оглу, 22-летний Рзаев Турал Алирза оглу и 37-летний Рзаев Рзахан Алирза оглу. Еще один пострадавший во время драки получил амбулаторную помощь.

Отметим, что 30-летний Аллахвердиев Фикрет Фарман оглу и 24-летний Аллахвердиев Эльшад Фарман оглу во время драки получили ранения в область лица. В связи со случившимся сотрудники 25-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции были привлечены на место происшествия, пострадавшие госпитализированы.

Факт расследуется.