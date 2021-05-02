Азад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения

В Баку проходят похороны министра молодежи и спорта Азада Рагимова, скончавшегося в США.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов похоронен.

Как передает Report, покойного похоронили на II Аллее почетного захоронения.

На церемонии участвовали официальные лица государства и правительства, а также родные покойного.

Азад Рагимов родился 8 октября 1964 года в городе Баку. Он окончил бакинскую городскую среднюю школу номер 134, 1981–1986 годах получал высшее образование на факультете английского языка Азербайджанского педагогического института иностранных языков.

После прохождения в 1986-1987 годах военной службы Азад Рагимов в 1987-1990 годах работал в должностях секретаря и первого секретаря районной комсомольской организации, в 1990-1993 годах председателем Комитета молодежных организаций Азербайджана, с 1993 года до прихода к государственному управлению занимался предпринимательской деятельностью.

Назначенный в 2006 году министром молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Азад Рагимов занимал эту должность до конца своей жизни, в те годы также был вице-президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана.

А.Рагимов cкончался 30 апреля в больнице в США.

11:50

В Баку проходят похороны министра молодежи и спорта Азада Рагимова, скончавшегося в США.

Как сообщает Report, тело покойного доставили на II Аллее почетного захоронения.

Официальные лица министерства и Национального олимпийского комитета, родственники и члены семей покойного присутствуют на похоронах, которые были организованы в ограниченном формате из-за пандемии.