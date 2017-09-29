В Баку пожилой мужчина умер при сборе маслин

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Баку пожилой мужчина упал, собирая маслины, и умер.

Как передает Report, несчастный случай произошел в Низаминском районе столицы.

Так, в поселке 8-й километр, 61-летний Гусейнов Гасан Магеррам оглу собирал маслины в саду по адресу ул. Ширина Мирзаева и по неосторожности упал. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Получив закрытую черепно-мозговую травму и различного рода переломы врачи незамедлительно поместили его в реанимацию. Несмотря на все усилия врачей Г. Гусейнов скончался в больнице.

Его тело для обследования было отправлено в объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту сотрудники 25-го отделения Низаминского районного управления полиции ведут следствие. По предварительным данным, причиной несчастного случая могла послужить дождливая погода. Он, поскользнувшись, упал с дерева.