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    В Баку пожилой мужчина умер при сборе маслин

    Несмотря на все усилия врачей, Г.Гусейнов скончался в больнице

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Баку пожилой мужчина упал, собирая маслины, и умер.

    Как передает Report, несчастный случай произошел в Низаминском районе столицы.

    Так, в поселке 8-й километр, 61-летний Гусейнов Гасан Магеррам оглу собирал маслины в саду по адресу ул. Ширина Мирзаева и по неосторожности упал. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Получив закрытую черепно-мозговую травму и различного рода переломы врачи незамедлительно поместили его в реанимацию. Несмотря на все усилия врачей Г. Гусейнов скончался в больнице. 

    Его тело для обследования было отправлено в объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

    По факту сотрудники 25-го отделения Низаминского районного управления полиции ведут следствие. По предварительным данным, причиной несчастного случая могла послужить дождливая погода. Он, поскользнувшись, упал с дерева. 

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