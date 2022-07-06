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В Баку пешеход погиб под колесами двух автомобилей

В Баку пешеход погиб под колесами двух автомобилей В Баку переходившего дорогу пешехода сбили сразу два автомобиля.
Происшествия
6 июля 2022 г. 10:46
В Баку пешеход погиб под колесами двух автомобилей

В Баку переходившего дорогу пешехода сбили сразу два автомобиля.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

5 июля около 02:00 автомобиль марки Hyundai, за рулем которого находился житель города Баку И.Ордуханов, сбил переходившего дорогу жителя столицы Рахмана Халилова. От удара пешехода отбросило под колеса другого автомобиля марки Opel, которым управлял житель Товузского района У.Мамедов.

В результате пострадавший Р.Халилов скончался по дороге в больницу.

По факту в Низаминском районном управлении полиции ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yolu keçən piyadanı iki avtomobil vuraraq öldürüb

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