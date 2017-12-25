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    В Баку пьяный водитель выехал на встречную полосу и совершил аварию - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    В результате пострадали три человека© Report

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    ***09:51

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку, на улице Короглу Рагимова пьяный водитель совершил аварию.

    Как сообщает Report, Шахин Гасымов на автомобиле марки Hyundai с государственным номерным знаком 10-XJ-989 грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки Mercedes с государственным номерным знаком 99-LR-742 под управлением Пашаева Бабека Ихтияр оглу 1991 г.р.

    После Hyundai наехал на бетонное ограждение и получил механические повреждения. От силы удара у Mercedes сломалось заднее колесо, автомобиль совершил несколько оборотов, ударился о дерево и остановился. Водитель Mercedes Б. Пашаев и пассажир Рзаев Паша 1991 г.р. были госпитализированы с тяжелыми травмами.

    Виновник аварии получил легкую травму лица, врачи скорой помощи оказали ему первую помощь.

    По факту на место происшествия прибыли сотрудники ДПС и ППС. Во время предварительного расследования было установлено, что Ш. Гасымов управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Водитель был доставлен в пункт проверки на наличие алкоголя в крови.

    Расследование по факту ведется Наримановским РУП.

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