В Баку оштрафована частная медклиника

ООО "Davud LTD" подало апелляционную жалобу

Министерство здравоохранения Азербайджана составило административный протокол в отношении ООО "Davud LTD" (частная клиника "Doctor Davud") за нарушение прав граждан в области охраны здоровья.

Как сообщает Report, на основании протокола министерства Ясамальский районный суд постановил оштрафовать клинику по статье 215.1 Кодекса об административных проступках (осуществление лицами, занимающимися медицинской деятельностью, медицинской деятельности, выходящей за пределы работ и услуг, указанных в уставах государственных медицинских учреждений или в лицензии, выданной им в сфере частной медицинской деятельности).

ООО "Davud LTD" подало апелляционную жалобу.