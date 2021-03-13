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В Баку оштрафована частная медклиника

В Баку оштрафована частная медклиника ООО "Davud LTD" подало апелляционную жалобу
Происшествия
13 марта 2021 г. 11:20
В Баку оштрафована частная медклиника

Министерство здравоохранения Азербайджана составило административный протокол в отношении ООО "Davud LTD" (частная клиника "Doctor Davud") за нарушение прав граждан в области охраны здоровья.

Как сообщает Report, на основании протокола министерства Ясамальский районный суд постановил оштрафовать клинику по статье 215.1 Кодекса об административных проступках (осуществление лицами, занимающимися медицинской деятельностью, медицинской деятельности, выходящей за пределы работ и услуг, указанных в уставах государственных медицинских учреждений или в лицензии, выданной им в сфере частной медицинской деятельности).

ООО "Davud LTD" подало апелляционную жалобу.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi “Doktor Davud” klinikasını cərimələyib

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