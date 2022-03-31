В Баку обнаружены боеприпасы

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Сабунчинского района Баку.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.
На место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
Совместно с сотрудниками правоохранительных органов людей эвакуировали на безопасное расстояние, доступ посторонних лиц на территорию был временно ограничен. В ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили пригодные для боевого применения боеприпасы: одну ручную гранату РГД-5, одну единицу УЗРГМ-2 со взрывателем, 95 патронов различного калибра, один магазин к автомату и один боевой нож.
"Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания. Других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и прилегающей к нему территории не обнаружено", - сообщили в МЧС.