В Баку обнаружены боеприпасы

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Сабунчинского района Баку.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Сабунчинского района Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов людей эвакуировали на безопасное расстояние, доступ посторонних лиц на территорию был временно ограничен. В ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили пригодные для боевого применения боеприпасы: одну ручную гранату РГД-5, одну единицу УЗРГМ-2 со взрывателем, 95 патронов различного калибра, один магазин к автомату и один боевой нож.

"Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания. Других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и прилегающей к нему территории не обнаружено", - сообщили в МЧС.