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В Баку обнаружены боеприпасы

В Баку обнаружены боеприпасы На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Сабунчинского района Баку.
Происшествия
31 марта 2022 г. 13:03
В Баку обнаружены боеприпасы

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Сабунчинского района Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов людей эвакуировали на безопасное расстояние, доступ посторонних лиц на территорию был временно ограничен. В ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили пригодные для боевого применения боеприпасы: одну ручную гранату РГД-5, одну единицу УЗРГМ-2 со взрывателем, 95 патронов различного калибра, один магазин к автомату и один боевой нож.

"Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания. Других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и прилегающей к нему территории не обнаружено", - сообщили в МЧС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda döyüş sursatları aşkarlanıb

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