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    В Баку нарушивший правила водитель совершил аварию, 2 пострадали - ФОТО

    Авария произошла в поселке Пиршагы© Foto: Report.az

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

    Как сообщает Report, на участке дороги Сумгайыт-Новханы, проходящем по территории поселка Пиршагы, автомобиль марки "Мерседес" под управлением Гулиева Акифа Алигусейн оглу столкнулся с автомобилем марки "Опель" под управлением Анара Эльбандиева, выехавшего со вспомогательной дороги, не следуя требованиям дорожного знака.

    Оба автомобиля получили механические повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники Сабунчинского районного управления полиции и ДПС.

    По факту ДТП проводится расследование.

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