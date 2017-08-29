В Баку нарушивший правила водитель совершил аварию, 2 пострадали - ФОТО

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает Report, на участке дороги Сумгайыт-Новханы, проходящем по территории поселка Пиршагы, автомобиль марки "Мерседес" под управлением Гулиева Акифа Алигусейн оглу столкнулся с автомобилем марки "Опель" под управлением Анара Эльбандиева, выехавшего со вспомогательной дороги, не следуя требованиям дорожного знака.

Оба автомобиля получили механические повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники Сабунчинского районного управления полиции и ДПС.

По факту ДТП проводится расследование.