В Баку найдена ручная граната

В Баку найдена ручная граната.

В Баку найдена ручная граната.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что на горячую линию МЧС 112 поступила информация об обнаружении ручной гранаты на территории Хазарского района.

К месту происшествия незамедлительно была привлечена мобильная группа по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов 1 ручная граната F-1 была изъята и вывезена с территории для обезвреживания.

Никаких других опасных или подозрительных предметов во время дальнейшего осмотра места происшествия и в непосредственной близости от него не было обнаружено.