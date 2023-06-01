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В Баку найдена ручная граната

В Баку найдена ручная граната В Баку найдена ручная граната.
Происшествия
1 июня 2023 г. 15:38
В Баку найдена ручная граната

В Баку найдена ручная граната.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что на горячую линию МЧС 112 поступила информация об обнаружении ручной гранаты на территории Хазарского района.

К месту происшествия незамедлительно была привлечена мобильная группа по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов 1 ручная граната F-1 была изъята и вывезена с территории для обезвреживания.

Никаких других опасных или подозрительных предметов во время дальнейшего осмотра места происшествия и в непосредственной близости от него не было обнаружено.

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