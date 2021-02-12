В Баку начинается суд над завотделом психбольницы - взяточником

Обвиняется в выдаче поддельного эпикриза

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу заведующей 16-м отделом Республиканской психиатрической больницы №1 Сарии Танвердиевой.

Как передает Report, дело передано в производстве судьи Сиявуша Гаджиева.

С.Танвердиева была задержана в ходе безотлагательного оперативно-розыскного мероприятия на основе информации, поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана.

С.Танвердиева обвиняется в выдаче поддельного эпикриза для назначения степени инвалидности в обмен на взятку.

Ей инкриминируется статья 311.2 (получение взятки) УК АР.