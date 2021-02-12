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В Баку начинается суд над завотделом психбольницы - взяточником

В Баку начинается суд над завотделом психбольницы - взяточником Обвиняется в выдаче поддельного эпикриза
Происшествия
12 февраля 2021 г. 10:04
В Баку начинается суд над завотделом психбольницы - взяточником

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу заведующей 16-м отделом Республиканской психиатрической больницы №1 Сарии Танвердиевой.

Как передает Report, дело передано в производстве судьи Сиявуша Гаджиева.

С.Танвердиева была задержана в ходе безотлагательного оперативно-розыскного мероприятия на основе информации, поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана.

С.Танвердиева обвиняется в выдаче поддельного эпикриза для назначения степени инвалидности в обмен на взятку.

Ей инкриминируется статья 311.2 (получение взятки) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Əlillik dərəcəsi təyininə görə rüşvət alan şöbə müdirinin məhkəməsi başlayır

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