В Баку начался суд над экс-главой ИВ Имишлинского района

Состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.
Как сообщает Report, дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева.
В ходе заседания адвокаты обвиняемого обратились с ходатайством об удалении представителей СМИ из зала суда. Ходатайство не было удовлетворено.
Затем защитники попросили, чтобы избранная в отношении В.Гаджиева мера пресечения в виде ареста была заменена на домашний арест. Судья ходатайство не удовлетворил.
Заявив, что у В.Гаджиева проблемы со здоровьем, адвокаты попросили перевести его в СИЗО №1 города Баку.
В ответ на это гособвинитель заявил, что условия во всех следственных изоляторах по всей стране одинаковы и нет необходимости в перемещении.
Судья объявил, что это ходатайство будет рассмотрено на следующем заседании.
Адвокаты В.Гаджиева попросили отложить подготовительное заседание для детального ознакомления с материалами дела.
Очередное заседание суда назначено на 3 сентября.
Глава Исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев подозревается в том, что присвоил часть средств, находившихся в распоряжении Исполнительной власти под видом социальной помощи, распорядился выдать некоторым гражданам поддельные справки для свободного перемещения с нарушением требований особого карантинного режима на территории страны, в своем доме взял денежные средства, присвоенные путем злоупотребления должностными полномочиями.
5 мая 2020 года на основании решения суда Служба государственной безопасности провела оперативно-следственные мероприятия на месте службы и проживания Вильяма Гаджиева. В ходе обысков были выявлены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных Вильямом Гаджиевым через главного бухгалтера Исполнительной власти района Джамиля Мусаева и других лиц, а также специально упакованные денежные средства в различных валютах, другие документы и материальные доказательства, имеющие значение для дела.
В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что Вильям Гаджиев в обмен на взятку предоставлял незаконно квартиры в доме, построенном в Имишли за счет средств госбюджета для лиц, находящихся в очереди на жилье из-за плохих социально-бытовых условий.
В то же время, была получена информация о том, что Вильям Гаджиев присвоил средства, перечисляемые на зарплатные карты безработных и малоимущих лиц, привлеченных к общественным работам.
Также появились обоснованные подозрения в систематическом обналичивании и присвоении Вильямом Гаджиевым определенной части государственных средств, выделенных на ремонтно-строительные работы, благоустройство территории района, а также на строительство нового административного здания Исполнительной власти Имишлинского района.
Кроме того, была получена информация о том, что посредством подчиненных должностных лиц Вильям Гаджиев требовал и получал денежные средства под разными предлогами от должностных лиц местной исполнительной власти и других госорганов и частных предпринимателей на территории района.
В отношении Вильяма Гаджиева следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование, либо неиспользование в случае, когда этого требуют интересы службы, должностным лицом своих служебных полномочий в целях приобретения в связи с исполнением служебных обязанностей незаконного преимущества для себя или третьих лиц, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических, либо юридических лиц, либо охраняемым законом интересам общества или государства), 311.3.3 (получение взятки (пассивное взяточничество) и 313 (служебный подлог) УК АР. Ему предъявлено обвинение по указанным статьям и применена мера пресечения в виде ареста.