В Баку начался суд над экс-главой ИВ Имишлинского района

Состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Как сообщает Report, дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева.

В ходе заседания адвокаты обвиняемого обратились с ходатайством об удалении представителей СМИ из зала суда. Ходатайство не было удовлетворено.

Затем защитники попросили, чтобы избранная в отношении В.Гаджиева мера пресечения в виде ареста была заменена на домашний арест. Судья ходатайство не удовлетворил.

Заявив, что у В.Гаджиева проблемы со здоровьем, адвокаты попросили перевести его в СИЗО №1 города Баку.

В ответ на это гособвинитель заявил, что условия во всех следственных изоляторах по всей стране одинаковы и нет необходимости в перемещении.

Судья объявил, что это ходатайство будет рассмотрено на следующем заседании.

Адвокаты В.Гаджиева попросили отложить подготовительное заседание для детального ознакомления с материалами дела.

Очередное заседание суда назначено на 3 сентября.

Глава Исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев подозревается в том, что присвоил часть средств, находившихся в распоряжении Исполнительной власти под видом социальной помощи, распорядился выдать некоторым гражданам поддельные справки для свободного перемещения с нарушением требований особого карантинного режима на территории страны, в своем доме взял денежные средства, присвоенные путем злоупотребления должностными полномочиями.

5 мая 2020 года на основании решения суда Служба государственной безопасности провела оперативно-следственные мероприятия на месте службы и проживания Вильяма Гаджиева. В ходе обысков были выявлены и изъяты различные записи о денежных средствах, полученных Вильямом Гаджиевым через главного бухгалтера Исполнительной власти района Джамиля Мусаева и других лиц, а также специально упакованные денежные средства в различных валютах, другие документы и материальные доказательства, имеющие значение для дела.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что Вильям Гаджиев в обмен на взятку предоставлял незаконно квартиры в доме, построенном в Имишли за счет средств госбюджета для лиц, находящихся в очереди на жилье из-за плохих социально-бытовых условий.

В то же время, была получена информация о том, что Вильям Гаджиев присвоил средства, перечисляемые на зарплатные карты безработных и малоимущих лиц, привлеченных к общественным работам.

Также появились обоснованные подозрения в систематическом обналичивании и присвоении Вильямом Гаджиевым определенной части государственных средств, выделенных на ремонтно-строительные работы, благоустройство территории района, а также на строительство нового административного здания Исполнительной власти Имишлинского района.

Кроме того, была получена информация о том, что посредством подчиненных должностных лиц Вильям Гаджиев требовал и получал денежные средства под разными предлогами от должностных лиц местной исполнительной власти и других госорганов и частных предпринимателей на территории района.

В отношении Вильяма Гаджиева следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование, либо неиспользование в случае, когда этого требуют интересы службы, должностным лицом своих служебных полномочий в целях приобретения в связи с исполнением служебных обязанностей незаконного преимущества для себя или третьих лиц, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических, либо юридических лиц, либо охраняемым законом интересам общества или государства), 311.3.3 (получение взятки (пассивное взяточничество) и 313 (служебный подлог) УК АР. Ему предъявлено обвинение по указанным статьям и применена мера пресечения в виде ареста.