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    В Баку на свалке найден новорожденный ребенок

    У девочки даже не была отрезана пуповина

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Баку на свалке найден новорожденный ребенок.

    Как сообщает Report, младенец был найден перед домом №49 по улице Алибека Гусейнзаде в Ясамальском районе.

    Согласно информации, ребенка в урне для бытовых отходов нашли сотрудники жилищно-коммунального управления. Выяснилось, что это девочка. Ребенок был передан сотрудникам Ясамальского районного управления полиции. После этого девочку на машине скорой помощи госпитализировали в Научно-исследовательский педиатрический институт. 

    Выяснилось, что у новорожденной не отрезана даже пуповина. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении. Состояние девочки оценивается как тяжелое. 

    По факту проводится расследование.

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