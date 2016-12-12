Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Баку на свалке найден новорожденный ребенок.
Как сообщает Report, младенец был найден перед домом №49 по улице Алибека Гусейнзаде в Ясамальском районе.
Согласно информации, ребенка в урне для бытовых отходов нашли сотрудники жилищно-коммунального управления. Выяснилось, что это девочка. Ребенок был передан сотрудникам Ясамальского районного управления полиции. После этого девочку на машине скорой помощи госпитализировали в Научно-исследовательский педиатрический институт.
Выяснилось, что у новорожденной не отрезана даже пуповина. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении. Состояние девочки оценивается как тяжелое.
По факту проводится расследование.
Crime News DepartmentАвтор новости
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