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В Баку мужчину, ударившего ножом жену, освободили в зале суда

В Баку мужчину, ударившего ножом жену, освободили в зале суда

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел судебный процесс по уголовному делу Мехмана Сулейманова, обвиняемого в нанесении тяжких телесных повреждений своей супруге.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова огласили приговор, согласно которому М,Сулейманова приговорили к условному наказанию и освободили в зале суда. 

Отметим, что в своих показаниях потерпевшая Афсана Мамедова заявила, что помирилась с С.Гусейновым, простила и не имеет против него никаких претензий.   

Инцидент произошел в жилом массиве Ени Ясамал-1 Ясамальского района. Мамедову Афсану Фахраддин гызы 1986 г.р. муж ударил ножом. Удар пришелся в грудную клетку. Тяжелораненую А.Мамедову доставили в Клинический медицинский центр, где врачам удалось спасти ей жизнь.

В результате проведенных оперативных мероприятий подозреваемый Мехман Сулейманов был задержан. Его обвинили в умышленным нанесении тяжких телесный повреждений.

Напомним, что у пары трое малолетних детей. 

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