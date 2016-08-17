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    ​В Баку мужчина убил жену и закопал тело во дворе

    Тело извлечено с участием экспертов

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Баку мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже его гражданской жены.

    Как передает Report, убийство произошло в поселке Мярдякан Хазарского района столицы.

    37-летний житель поселка Алтай Гасанов сообщил полиции о пропаже его гражданской жены, 34-летней Ясемен Новрузовой.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что А.Гасанов убил Я.Новрузову и закопал тело во дворе собственного дома. Тело было извлечено с участием экспертов.

    По данному факту ведется расследование.

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