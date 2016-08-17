​В Баку мужчина убил жену и закопал тело во дворе

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Баку мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже его гражданской жены.

Как передает Report, убийство произошло в поселке Мярдякан Хазарского района столицы.

37-летний житель поселка Алтай Гасанов сообщил полиции о пропаже его гражданской жены, 34-летней Ясемен Новрузовой.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что А.Гасанов убил Я.Новрузову и закопал тело во дворе собственного дома. Тело было извлечено с участием экспертов.

По данному факту ведется расследование.