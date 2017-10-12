В Баку мужчина средних лет получил ножевые ранения на одном из АЗС

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Баку мужчина средних лет получил ножевые ранения на одной из автозаправочных станций (АЗС).

Как передает Report, инцидент произошел в Наримановском районе столицы.

Так, на территории АЗС Хагани у Алекперова Хайала Рамиз оглы 1982 г.р. завязался спор с неизветсным. Спор перерос в драку, во время которой Х.Алекперов получил пожевые раниения. Раненый был доставлен на машине скорой помоци в больницу.

По факту Наримановское районное управление полиции ведет следствие. По инфорации Наримановского районного полицейского управления, виновник инцидента (имя пока не раскрывается) задержан.