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    В Баку мужчина средних лет получил ножевые ранения на одном из АЗС

    Виновник инцидента задержан

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Баку мужчина средних лет получил ножевые ранения на одной из автозаправочных станций (АЗС).

    Как передает Report, инцидент произошел в Наримановском районе столицы.

    Так, на территории АЗС Хагани у Алекперова Хайала Рамиз оглы 1982 г.р. завязался спор с неизветсным. Спор перерос в драку, во время которой Х.Алекперов получил пожевые раниения. Раненый был доставлен на машине скорой помоци в больницу.

    По факту Наримановское районное управление полиции ведет следствие. По инфорации Наримановского районного полицейского управления, виновник инцидента (имя пока не раскрывается) задержан. 

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