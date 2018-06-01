В Баку молодой парень застрелил мать и дочь в день сватовства - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе молодой парень застрелил девушку и ее мать. Трагедия разыгралась по адресу улица Гылмана Салахова, 15.

Согласно информации, семья Сабира Гадимова 1999 г.р. приехала свататься к семье 17-летней Айтен Джафаровой.

После церемонии Гадимов приехал в дом Джафаровой. Между ним и девушкой произошла ссора, после чего молодой человек уехал, но вскоре вернулся с охотничьем ружьем и нанес огнестрельное ранение девушке.

Как сообщил Report отец девушки Мехман Джафаров, инцидент произошел в то время, когда он отсутствовал дома. По его словам, Гадимов нанес два выстрела в область головы и тела девушки. Мать девушки Эсмира Джафарова постаралась помешать злоумышленнику, однако тоже получила огнестрельные ранения руки и плеча. В это время сестра Айтен Джафаровой была дома, она и сообщила полиции о случившемся. Гадимов скрылся с места происшествия.

Пострадавших доставили в клинику №3. Как сообщил Report, дежурный врач Ильхам Гамбаров, жизнь девушки не удалось спасти, она была доставлена в клинику в агональном состоянии, получила ранения, несовместимые с жизнью в область черепа и задней части грудной клетки.

Мать девушки Эсмира Джафрова получила ранения правой щеки и плеча. Лишь благодаря срочному хирургическому вмешательству удалось спасти ее жизнь. У женщины ампутированы 3 пальца на правой руке. В Управлении полиции и прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает Гадимова.