Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Баку молодая женщина умерла при преждевременных родах.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Так, у Эмилии Садыговой 1993 г.р. начались резкие боли. Она скончалась по дороге в 3-ю городскую клиническую больницу.

Тело женщины передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии. Выявлено, что женщина была на 5-м месяце беременности и у нее начались преждевременные роды.

По факту ведется расследование в Сабунчинской районной прокуратуре.