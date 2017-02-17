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    В Баку молодая женщина умерла при преждевременных родах

    Она скончалась по дороге в больницу

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Баку молодая женщина умерла при преждевременных родах.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

    Так, у Эмилии Садыговой 1993 г.р. начались резкие боли. Она скончалась по дороге в 3-ю городскую клиническую больницу.

    Тело женщины передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии. Выявлено, что женщина была на 5-м месяце беременности и у нее начались преждевременные роды.

    По факту ведется расследование в Сабунчинской районной прокуратуре. 

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