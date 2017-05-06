В Баку разозлившаяся на своих детей мать нанесла себе ножевые ранения

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Сураханском районе г. Баку женщина, поругавшаяся со своими детьми, нанесла себе ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован на территории поселка Говсан.

Казымова Халида Карим гызы 1987 г.р., проживающая по адресу ул. Х. Гулиева, д. 9, кв. 3, совершила попытку суицида, нанеся себе ранения в область живота.

По факту в Сураханском районном управлении полиции проводится расследование.

Отметим, что у разведенной Х. Казымовой есть двое несовершеннолетних детей. Женщина сильно разозлилась на своих детей, которые сломали зарядное устройство принадлежащего ей мобильного телефона. Хотя мать Х. Казымовой и пыталась успокоить дочь, но сделать ей этого не удалось.

По словам родственников, мать двоих детей неоднократно совершала попытки суицида.