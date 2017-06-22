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    В Баку машина врезалась в ворота Медуниверситета, женщина вылетела из окна - ФОТО

    Она с полученными травмами была доставлена в больницу© Foto: Report.az

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 1 человек.

    Как сообщает Report, автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным знаком "90-TF-087", ехавший на высокой скорости по улице Братьев Мардановых, врезался в железные ворота Медицинского университета.

    Несмотря на это машина продолжила движение. Автомобиль остановился после того, как сломалась опора переднего колеса и в результате маневра водителя, который резко нажал на педаль тормоза. В это время находившаяся в машине пассажир Гюнель Октай гызы Бахшалиева 1991 г.р. вылетела из переднего правого окна автомобиля.

    Она с полученными травмами была доставлена в больницу. На место происшествия были привлечены сотрудники Дорожно-патрульной службы. Водитель был допрошен. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.

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