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В Баку выявлено нарушившее карантинный режим кафе

В Баку выявлено нарушившее карантинный режим кафе Владелец и клиенты объекта были задержаны и сопровождены в 20-е отделение полиции Насиминского РУП
Происшествия
7 июля 2020 г. 17:31
В Баку выявлено нарушившее карантинный режим кафе

В Насиминском районе Баку обнаружено кафе, работающее в нарушение правил особого карантинного режима.

В ходе мероприятия, проводимого сотрудниками Полка полиции быстрого реагирования МВД, было обнаружено, что на улице Алы Мустафаева работает кафе "Зирве". В ходе осмотра объекта было установлено, что в целом семь человек находились там, нарушая правила особого карантина. Владелец и клиенты объекта были задержаны и сопровождены в 20-е отделение полиции Насиминского РУП.

Как сообщили Report в МВД, в отношении нарушивших правила особого карантина владельца объекта и клиентов в отделении полиции были приняты меры по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, они были серьезно наказаны.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda karantin qaydalarını pozaraq işləyən kafe aşkarlandı

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