В Баку изнасилована 16-летняя девушка.
Как сообщает Report, обратившись в полицию, житель Сабаильского района Т.А. заявил об изнасиловании его дочери неким Ф.
По факту ведется расследование.
Назначены соответствующие экспертизы.
В Баку изнасилована 16-летняя девушка.
Как сообщает Report, обратившись в полицию, житель Сабаильского района Т.А. заявил об изнасиловании его дочери неким Ф.
По факту ведется расследование.
Назначены соответствующие экспертизы.
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