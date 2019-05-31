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В Баку изнасилована 16-летняя девушка

В Баку изнасилована 16-летняя девушка

В Баку изнасилована 16-летняя девушка. 

Как сообщает Report, обратившись в полицию, житель Сабаильского района Т.А. заявил об изнасиловании его дочери неким Ф. 

По факту ведется расследование. 

Назначены соответствующие экспертизы. 

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