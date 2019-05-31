В Баку изнасилована 16-летняя девушка

В Баку изнасилована 16-летняя девушка

31 мая, 2019 17:00

https://report.az/storage/news/5a31d3a670aa2d57200a56f06178177c/51596a9f-125d-4371-82f4-8bf41e2716b1_292.jpg В Баку изнасилована 16-летняя девушка. Как сообщает Report, обратившись в полицию, житель Сабаильского района Т.А. заявил об изнасиловании его дочери неким Ф. По факту ведется расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

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