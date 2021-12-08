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В Баку из квартиры украли золотые украшения на 20 тыс. манатов

В Баку из квартиры украли золотые украшения на 20 тыс. манатов В Баку из квартиры украли золотые украшения на 20 тыс манатов
Происшествия
8 декабря 2021 г. 16:38
В Баку из квартиры украли золотые украшения на 20 тыс. манатов

В Баку из квартиры украли золотые украшения на 20 тыс. манатов

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, Житель столицы, обратившись 29 ноября в 5-е отделение полиции Бинагадинского районного управления полиции (РУП), сообщил, что из его дома около станции метро «Азадлыг» неизвестный украл ювелирные изделия на сумму в 20 тысяч манатов.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения, был задержан подозреваемый в совершении преступления - ранее судимый за аналогичные деяния, житель Баку Эмин Джаббаров.

При нем была обнаружена часть украденных украшений, которая была приобщена к делу как вещественные доказательства. Момент проникновения Э.Джаббарова в квартиру также был зафиксирован камерами наблюдения.

Собранные на задержанного материалы направлены в Следственный отдел Бинагадинского РУП, необходимые следственные мероприятия продолжаются.

«Не исключено, что Э.Джаббаров совершил в Баку и другие подобные преступления», - сообщает пресс-служба.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda mənzildən 20 min manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb

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