В Баку из квартиры украли золотые украшения на 20 тыс. манатов

В Баку из квартиры украли золотые украшения на 20 тыс манатов

В Баку из квартиры украли золотые украшения на 20 тыс. манатов

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, Житель столицы, обратившись 29 ноября в 5-е отделение полиции Бинагадинского районного управления полиции (РУП), сообщил, что из его дома около станции метро «Азадлыг» неизвестный украл ювелирные изделия на сумму в 20 тысяч манатов.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения, был задержан подозреваемый в совершении преступления - ранее судимый за аналогичные деяния, житель Баку Эмин Джаббаров.

При нем была обнаружена часть украденных украшений, которая была приобщена к делу как вещественные доказательства. Момент проникновения Э.Джаббарова в квартиру также был зафиксирован камерами наблюдения.

Собранные на задержанного материалы направлены в Следственный отдел Бинагадинского РУП, необходимые следственные мероприятия продолжаются.

«Не исключено, что Э.Джаббаров совершил в Баку и другие подобные преступления», - сообщает пресс-служба.