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    В Баку из компании украдено 266 тысяч манатов

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Баку из компании украдено 266 тыс. манатов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

    В информации сообщается, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления угрозыска и Хатаинского районного управления полиции в отношении подозреваемого в воровстве Рафига Мамедова, было установлено, что он украл из компании на территории Хатаинского района 265 800 манатов и 150 евро.

    Расследование по факту продолжается.

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